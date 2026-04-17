En Múzquiz cierra con Broche de Oro congreso 300 Pa´ Delante

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Municipio de Múzquiz fue sede de la clausura del Congreso "300 Pa´ Delante", un programa de liderazgo universitario que reunió a 300 jóvenes de la Región Carbonífera.

El evento estuvo encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López y la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quienes destacaron la importancia de impulsar a las nuevas generaciones en su formación académica y personal.

Acciones de la autoridad

Durante su intervención, el mandatario estatal compartió con los asistentes los cinco puntos clave para ser un gran líder: honrar el nombre y la palabra, defender lo que se ama, diferenciarse y ser auténtico, trabajar con plan y equipo, y mantener templanza e inteligencia ante la adversidad. Estos consejos, dijo, buscan preparar a los jóvenes para enfrentar los retos de la vida con carácter y visión.

Además, el mandatario estatal anunció una serie de programas de apoyo para estudiantes de preparatoria y universidad, entre ellos las "súper becas" destinadas a quienes desarrollen proyectos extraordinarios, incluso con la posibilidad de estudiar en el extranjero.

Detalles confirmados

Para los jóvenes emprendedores, se presentaron créditos que van desde 30 mil hasta 2 millones de pesos, con cero por ciento de interés, como parte de las estrategias para fomentar la innovación y el desarrollo económico juvenil.

El gobernador agradeció el respaldo de su esposa y del equipo de INSPIRA Coahuila, quienes hicieron posible este proyecto que recorrió todas las regiones del estado, reuniendo a más de 2 mil 400 jóvenes líderes en ámbitos estudiantiles, culturales, deportivos y sociales.

Con la clausura en Múzquiz, se dio cierre a una gira que comprende todas las regiones de Coahuila, incluyendo municipios como Progreso, Juárez, Sabinas y San Juan de Sabinas.

Impacto en la comunidad

La dinámica del congreso incluyó actividades inspiradas en el mundial de fútbol, donde los participantes formaron equipos representando a países como México, Brasil, Italia, Alemania e Inglaterra. A través de competencias sanas y prácticas, se fortalecieron las habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, reafirmando que los jóvenes son el presente y el futuro de Coahuila.