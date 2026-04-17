Contactanos
Coahuila

En Múzquiz cierra con Broche de Oro congreso 300 Pa´ Delante

Presidió dicho evento el Gobernador del Estado de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas

Por Teresa Muñoz - 17 abril, 2026 - 01:14 p.m.
En Múzquiz cierra con Broche de Oro congreso 300 Pa´ Delante
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Municipio de Múzquiz fue sede de la clausura del Congreso "300 Pa´ Delante", un programa de liderazgo universitario que reunió a 300 jóvenes de la Región Carbonífera.

      El evento estuvo encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López y la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quienes destacaron la importancia de impulsar a las nuevas generaciones en su formación académica y personal.

      Acciones de la autoridad

      Durante su intervención, el mandatario estatal compartió con los asistentes los cinco puntos clave para ser un gran líder: honrar el nombre y la palabra, defender lo que se ama, diferenciarse y ser auténtico, trabajar con plan y equipo, y mantener templanza e inteligencia ante la adversidad. Estos consejos, dijo, buscan preparar a los jóvenes para enfrentar los retos de la vida con carácter y visión.

      Además, el mandatario estatal anunció una serie de programas de apoyo para estudiantes de preparatoria y universidad, entre ellos las "súper becas" destinadas a quienes desarrollen proyectos extraordinarios, incluso con la posibilidad de estudiar en el extranjero.

      Detalles confirmados

      Para los jóvenes emprendedores, se presentaron créditos que van desde 30 mil hasta 2 millones de pesos, con cero por ciento de interés, como parte de las estrategias para fomentar la innovación y el desarrollo económico juvenil.

      El gobernador agradeció el respaldo de su esposa y del equipo de INSPIRA Coahuila, quienes hicieron posible este proyecto que recorrió todas las regiones del estado, reuniendo a más de 2 mil 400 jóvenes líderes en ámbitos estudiantiles, culturales, deportivos y sociales.

      Con la clausura en Múzquiz, se dio cierre a una gira que comprende todas las regiones de Coahuila, incluyendo municipios como Progreso, Juárez, Sabinas y San Juan de Sabinas.

      Impacto en la comunidad

      La dinámica del congreso incluyó actividades inspiradas en el mundial de fútbol, donde los participantes formaron equipos representando a países como México, Brasil, Italia, Alemania e Inglaterra. A través de competencias sanas y prácticas, se fortalecieron las habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, reafirmando que los jóvenes son el presente y el futuro de Coahuila.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados