Capacitarán a prestadores de servicios turísticos en la Región Carbonífera rumbo al Mundial 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) anunció la realización de un curso dirigido a prestadores de servicios turísticos de la Región Carbonífera, con el objetivo de concientizarlos sobre la importancia del trato hacia los visitantes que llegarán a México durante el Mundial de Futbol 2026.

El evento, que se celebrará en junio en Monterrey, Nuevo León, atraerá a miles de turistas, especialmente provenientes de la Unión Americana, quienes podrían extender su visita hacia los municipios de esta cuenca a su paso de Estados Unidos por la frontera Norte y Región Carbonífera.

¿Qué declararon las autoridades sobre el curso?

El presidente de la OCV, Lic. Javier Ruiz Izaguirre, informó que, la capacitación tendrá lugar en la ciudad de Nueva Rosita.

Subrayó que la intención es ofrecer una atención de calidad que motive a los visitantes a regresar en futuras ocasiones, fortaleciendo así la economía local y la proyección turística de la región.

"Queremos que cada visitante se lleve una experiencia positiva y que recomiende nuestra tierra", expresó.

Los cursos abordarán temas variados, desde la hospitalidad y el servicio al cliente hasta recomendaciones sobre los mejores restaurantes y hoteles de la zona.

La idea es que los prestadores de servicios cuenten con herramientas prácticas para orientar a los turistas y brindarles una experiencia integral durante su estancia.

Detalles del curso y su impacto en la comunidad

Se busca, además, reforzar la identidad cultural de la Carbonífera como un atractivo complementario al evento deportivo.

La reunión se llevará a cabo el próximo martes 21 de abril en el salón Rosa de Oro, contando con la participación de un ponente proveniente de Saltillo, Coahuila.

Este especialista compartirá estrategias y ejemplos de buenas prácticas en atención turística, adaptadas a las necesidades que surgirán con el flujo de visitantes internacionales durante el Mundial.

Cabe destacar que la Región Carbonífera cuenta con alrededor de 36 hoteles, lo que permitirá atender la demanda de hospedaje.

En el curso participará toda la cadena de valor turística, incluyendo restauranteros, hoteleros, gasolineros y guías, con el propósito de consolidar a la Carbonífera como una opción atractiva para quienes deseen explorar más allá de Monterrey durante la justa mundialista.