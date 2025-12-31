Contactanos
Localizan a persona sin vida en estacionamiento de Walmart en Del Río, Texas

El hallazgo se registró en el estacionamiento de una tienda de la cadena comercial Walmart, lugar al que acudieron paramédicos.

Por Angel Garcia - 31 diciembre, 2025 - 10:40 a.m.
      Ciudad Acuña.– Una persona fue localizada sin vida en la ciudad de Del Río, Texas, localidad vecina de Ciudad Acuña, hecho que movilizó a cuerpos de rescate y autoridades estadounidenses.

      El hallazgo se registró en el estacionamiento de una tienda de la cadena comercial Walmart, lugar al que acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

      Acciones de la autoridad

      Posteriormente arribaron las autoridades correspondientes para realizar el levantamiento del cuerpo y llevar a cabo los procedimientos de ley.

      De manera preliminar, se informó que el fallecimiento no estuvo relacionado con hechos de violencia, por lo que se presume que la persona murió por causas naturales.

