Coahuila

Ubica DPS a dos migrantes entre la maleza con apoyo de binomio canino

El operativo realizado por el DPS en Maverick concluye con la localización y detención de dos individuos, destacando la eficacia del binomio canino.

Por Alberto Ibarra Riojas - 31 diciembre, 2025 - 10:32 a.m.
Ubica DPS a dos migrantes entre la maleza con apoyo de binomio canino
      EAGLE PASS, TEXAS.– El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informó que un binomio canino adscrito a la Región Sur del estado logró la localización y detención de dos personas originarias de México que se encontraban ocultas entre la maleza en el condado de Maverick, tras un rastreo de aproximadamente una milla.

      De acuerdo con la dependencia, la intervención estuvo a cargo del K-9 Bona, cuya labor permitió seguir el rastro a través de terreno denso y de difícil acceso, lo que evidenció la eficacia y el alto nivel de preparación de las unidades caninas en tareas de vigilancia y cumplimiento de la ley.

      Acciones de la autoridad

      Autoridades del DPS destacaron que este tipo de acciones subrayan la importancia estratégica de los equipos K-9, cuyo entrenamiento, disciplina y resistencia resultan clave para el éxito de los operativos en zonas fronterizas.

      La corporación reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en la frontera sur de Texas, en coordinación con agencias federales, como parte de las acciones contempladas dentro de la estrategia Operación Lone Star 2.0, la cual permanece activa.

