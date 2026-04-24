Muere chofer antes de iniciar su jornada laboral en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un chofer perdió la vida al interior de su unidad momentos antes de comenzar su jornada laboral, en hechos registrados durante la madrugada en la colonia Lázaro Cárdenas.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles 1 de Mayo y Joaquín Amaro, donde fue localizado Ignacio Arista Ríos, de 51 años de edad, quien ya se encontraba listo para iniciar su ruta.

De acuerdo con el reporte, tras mantener comunicación con el trabajador y notar que no había comenzado su recorrido minutos después, compañeros acudieron a verificar su situación.

Acciones de los compañeros del chofer

En el lugar, Jesús Alfonso Guerrero Toledo, de 34 años, coordinador de transportes AECA, indicó que al aproximarse a la unidad detectaron que el conductor no respondía.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Investigación en curso

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el levantamiento del cuerpo y, de manera preliminar, descartaron la presencia de lesiones por violencia, por lo que se continuará con las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.