Refuerzan seguridad en Ciudad Acuña con inversión en videovigilancia de última generación

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de reforzar la seguridad en la región, el Gobierno del Estado realizó una inversión significativa en Ciudad Acuña que contempla la entrega de más de mil cámaras de videovigilancia con tecnología de última generación.

Durante el anuncio, se destacó que el equipo cuenta con características que no han sido utilizadas previamente en el país, lo que permitirá mejorar las labores de monitoreo y la respuesta ante incidentes.

Acciones de la autoridad

Autoridades estatales señalaron que la estrategia de seguridad en Coahuila se ha mantenido con resultados positivos gracias a la inversión constante, en contraste con otras entidades que enfrentan mayores niveles de violencia.

El nuevo sistema tiene como propósito anticipar situaciones de riesgo y facilitar detenciones, fortaleciendo así las acciones preventivas en la región.

Las cámaras serán instaladas en puntos estratégicos de la ciudad para maximizar su cobertura y eficacia.

Detalles confirmados

Asimismo, se informó que Acuña contará por primera vez con un Centro de Control y Comando (C2), el cual estará enlazado con la red estatal de seguridad para mejorar la coordinación y vigilancia en la zona.