Hallan sin vida a trabajador de SIMAS en fosa de aguas negras en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah. – Un trágico hallazgo se registró la madrugada del jueves 7 de agosto, cuando Ricardo de León Guzmán, empleado del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), fue encontrado sin vida dentro de una fosa de aguas negras en la planta ubicada a la altura del puente internacional sobre el Río Bravo.

El trabajador había sido reportado como desaparecido por sus compañeros tras no presentarse a sus labores durante el turno correspondiente. Horas más tarde, su cuerpo fue localizado sin signos vitales en una de las fosas de aguas residuales de la instalación.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta de su fallecimiento. Se mantiene abierta una investigación para esclarecer si el deceso fue producto de un problema de salud o de alguna otra circunstancia aún no precisada.

El cuerpo fue recuperado por personal de emergencia, mientras peritos y agentes de investigación continúan laborando en el sitio para recabar evidencias que permitan esclarecer los hechos.