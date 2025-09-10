Jóvenes del CBTIS 20 reciben apoyo emocional en Sabinas

SABINAS, COAH.- Este 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención , personal de la secretaría de salud ofreció una charla a jóvenes del CBTIS 20 para promover la reflexión sobre la importancia de la salud mental y el acompañamiento oportuno en momentos de crisis. La fecha, reconocida internacionalmente, busca generar conciencia sobre una problemática que afecta a millones de familias en todo el mundo.

aunque complejo, es en muchos casos prevenible. Especialistas coinciden en que hablar de lo que sentimos, reconocer nuestras emociones y saber que no estamos solos puede marcar la diferencia. En este sentido, el Centro de Salud con Hospital Sabinas reiteró su compromiso con la atención psicológica, destacando que acudir a consulta no representa debilidad, sino un acto de valentía y autocuidado.

Como parte de las actividades se llevaron a cabo pláticas dirigidas por la Lic. Mónica Avilés, psicóloga del hospital. Las charlas estuvieron enfocadas en sensibilizar a estudiantes sobre la prevención del suicidio y fomentar el cuidado de la salud emocional desde una edad temprana.

Estas acciones fueron posibles gracias al respaldo de la Secretaría de Salud de Coahuila y la Jurisdicción Sanitaria#3.

Ambas autoridades reafirmaron su compromiso con el bienestar integral de la comunidad.

Finalmente, se hizo un llamado a la población: si alguien atraviesa un momento difícil, es fundamental acercarse y buscar apoyo profesional. El equipo del Centro de Salud con Hospital Sabinas está disponible para escuchar y acompañar. Cada vida cuenta, y cada palabra de apoyo puede ser el inicio de una nueva esperanza.