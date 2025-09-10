Contactanos
Jóvenes del CBTIS 20 reciben apoyo emocional en Sabinas

El Centro de Salud con Hospital Sabinas destaca la importancia de la atención psicológica en momentos de crisis.

Por Carlos Macias - 10 septiembre, 2025 - 10:55 a.m.
SABINAS, COAH.- Este 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención , personal de la secretaría de salud ofreció una charla a jóvenes del CBTIS 20 para promover la reflexión sobre la importancia de la salud mental y el acompañamiento oportuno en momentos de crisis. La fecha, reconocida internacionalmente, busca generar conciencia sobre una problemática que afecta a millones de familias en todo el mundo.

aunque complejo, es en muchos casos prevenible. Especialistas coinciden en que hablar de lo que sentimos, reconocer nuestras emociones y saber que no estamos solos puede marcar la diferencia. En este sentido, el Centro de Salud con Hospital Sabinas reiteró su compromiso con la atención psicológica, destacando que acudir a consulta no representa debilidad, sino un acto de valentía y autocuidado.

Como parte de las actividades se llevaron a cabo pláticas dirigidas por la Lic. Mónica Avilés, psicóloga del hospital. Las charlas estuvieron enfocadas en sensibilizar a estudiantes sobre la prevención del suicidio y fomentar el cuidado de la salud emocional desde una edad temprana.

Estas acciones fueron posibles gracias al respaldo de la Secretaría de Salud de Coahuila y la Jurisdicción Sanitaria#3.

Ambas autoridades reafirmaron su compromiso con el bienestar integral de la comunidad.

Finalmente, se hizo un llamado a la población: si alguien atraviesa un momento difícil, es fundamental acercarse y buscar apoyo profesional. El equipo del Centro de Salud con Hospital Sabinas está disponible para escuchar y acompañar. Cada vida cuenta, y cada palabra de apoyo puede ser el inicio de una nueva esperanza.

