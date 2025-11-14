Hombre es encontrado sin vida en la colonia Centro de Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de seguridad acudieron al reporte de una persona encontrada sin vida en un domicilio ubicado en la calle Bellavista #565, en su cruce con Manuel Acuña, en la colonia Centro.

La víctima fue identificada como Rufino Guadalupe Reyes, de aproximadamente 35 años de edad. De acuerdo con el informe inicial, el hallazgo ocurrió luego de que Juan Carlos Ramírez, de 36 años y encargado de la vecindad, solicitara apoyo al no obtener respuesta al tocar la puerta.

De manera extraoficial se mencionó que el hombre vivía solo y enfrentaba problemas de alcoholismo, situación que podría estar relacionada con lo ocurrido. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existe algún indicio adicional que esclarezca el caso.

Las autoridades de Ciudad Acuña han iniciado un proceso de investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Rufino Reyes. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre este caso.

El hallazgo de Rufino Guadalupe Reyes ha generado preocupación en la comunidad, que se pregunta sobre la seguridad en la colonia Centro y el impacto de problemas como el alcoholismo en la vida de los ciudadanos.