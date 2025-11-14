Cerca de 100 mascotas vacunadas en brigada de salud en Sabinas

Sabinas, Coahuila.- En atención a las peticiones realizadas por vecinos de esta comunidad, la Secretaría de Salud de Coahuila a través de la Jurisdicción Sanitaria No.3, llevó a cabo una brigada de salud en la colonia Vista Hermosa, donde se alcanzó la vacunación antirrábica y ectodesparasitación de cerca de 100 mascotas.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, informó sobre las acciones que se llevaron a cabo la tarde de ayer en el sector conocido como Vista Hermosa. En esta colonia, que fue visitada tras una solicitud realizada por la misma población, se tuvo una brigada de salud, donde se contó con vacunación antirrábica canina y felina, ectodesparasitación para la eliminación de garrapatas en mascotas, vacunación contra el Covid e Influenza y entrega de abate.

Gracias a la respuesta ciudadana se alcanzó la vacunación y ectodesparasitación de cerca de 100 mascotas.

Dr. Carlos Jiménez Villarreal, indicó que estas acciones se han mantenido durante este año y se continuarán en los sectores donde han sido solicitados por la misma ciudadanía. A través de estas acciones el gobierno de Manolo Jiménez Salinas, reafirma su compromiso con la salud de la población, de las familias de esta región carbonífera.