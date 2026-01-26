Bomberos de Allende controlan incendio en vivienda del oriente de la ciudad

Allende, Coah.— Elementos del Cuerpo de Bomberos de Allende atendieron de manera oportuna un reporte de incendio en una casa habitación, registrado a las 13:57 horas del domingo, en la intersección de las calles Matamoros y Flores Magón, al oriente de la ciudad.

El incendio se registró en un cuarto de una vivienda, donde se acumulaban diversos objetos.

José Raúl Garza Tron, titular de Bomberos, informó que, al arribar al lugar, se confirmó que el fuego se concentraba en un cuarto utilizado para la acumulación de diversos objetos, sin que existiera riesgo inmediato para las personas.

Gracias a la rápida intervención de los Bomberos, no se reportaron personas lesionadas en el incidente.

De manera inmediata se realizaron las labores de sofocación, logrando controlar el incendio y evitar que se propagara a otras áreas de la vivienda. Posteriormente, el personal efectuó trabajos de ventilación para eliminar el humo y los gases generados por el siniestro.

Las labores de sofocación y ventilación fueron clave para evitar la propagación del fuego.

Gracias a la pronta intervención de los cuerpos de emergencia, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en el área afectada del inmueble.