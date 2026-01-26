Cierre preventivo de carreteras y puentes por hielo negro en la región

Nava, Coah.— Las bajas temperaturas registradas durante el fin de semana provocaron el cierre temporal de vialidades estratégicas en la región, como medida preventiva ante la presencia de hielo negro, el cual representaba un alto riesgo para la circulación vehicular, principalmente en la carretera federal 29, en el tramo Zaragoza–Acuña, donde el paso se mantuvo únicamente hasta el entronque al ejido El Remolino.

De acuerdo con información oficial, la Guardia Nacional mantuvo un monitoreo constante en la zona, mientras que Protección Civil de Morelos, en coordinación con Seguridad Pública y la propia Guardia Nacional, determinó también el cierre preventivo de los puentes Morelos–Allende y Morelos–Nava, ante el marcado descenso de la temperatura.

Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos, informó que estas acciones permitieron salvaguardar la integridad de los automovilistas y que, afortunadamente, no se registraron accidentes viales, ya que la situación transcurrió sin mayores contratiempos gracias a la prevención y a la respuesta oportuna de las corporaciones.

Acciones de la autoridad

Las autoridades señalaron que la vigilancia se mantendrá durante los próximos días ante la posibilidad de nuevas heladas, exhortando a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar transitar por zonas de riesgo y mantenerse atenta a la información oficial conforme se actualice la situación.