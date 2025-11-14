Hombre resulta gravemente lesionado en la colonia Esther Talamas de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- Un masculino fue atendido durante la madrugada del viernes tras sufrir lesiones graves en el abdomen y el pecho. Personal de la Cruz Roja y elementos policiacos acudieron al domicilio ubicado en la calle Miguel Miramón #1019, en la colonia Esther Talamas.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con Adriana Iglesia, de 48 años de edad, tía del lesionado. La víctima fue identificada como Jesús Armando Ezquivel Iglesia, de 33 años, quien presentaba heridas a la altura del pecho lateral izquierdo y en el brazo izquierdo. Según los primeros reportes, las lesiones ocurrieron alrededor de las 00:00 horas mientras él se encontraba en el sillón donde dormía.

Ezquivel había solicitado a su tía permiso para pasar la noche en su vivienda luego de haber llegado de un centro de rehabilitación en Torreón, y tras haber sostenido una discusión con su pareja actual.

Los elementos de seguridad lograron contener la hemorragia y posteriormente trasladaron al lesionado a la clínica 92, donde permanece en estado delicado.