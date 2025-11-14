Marcelo Juárez impulsa talento coahuilense en destacado torneo de basquetbol en Dallas

ALLENDE, COAH.— El entrenador allendense Marcelo Juárez continúa proyectando talento en el baloncesto internacional al reforzar equipos que participaron en el Gran Torneo de Básquetbol celebrado en Dallas, Texas, del 7 al 10 de noviembre. En una final cargada de intensidad, el equipo Miami se coronó campeón tras vencer 58-52 a Austin Express.

El torneo reunió a más de 100 equipos de diversas regiones en ramas femenil y varonil, consolidándose como uno de los eventos amateur más importantes de los Estados Unidos. La participación de cuerpos técnicos y jugadores coahuilenses, entre ellos el propio Juárez, destacó por su disciplina, entrega y nivel competitivo.

Tras su actuación en Dallas, los equipos originarios de Coahuila se preparan ahora para el evento nacional en Puebla, donde se definirá al representativo mexicano rumbo al Panamericano de El Salvador, programado para febrero. El desempeño mostrado reafirma el crecimiento del baloncesto mexicano y la aportación de entrenadores como Marcelo Juárez, quien sigue poniendo en alto el nombre de Allende en escenarios internacionales.