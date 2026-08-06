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Coahuila

Localizan sin vida a hombre dentro de un taller en Ciudad Acuña

Familiares reportaron que no había regresado a casa; la Fiscalía investiga las causas del fallecimiento.

Por Angel Garcia - 06 agosto, 2026 - 10:22 a.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un hombre de 58 años fue localizado sin vida al interior de un taller ubicado en la colonia La Estrella, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades de investigación para realizar las diligencias correspondientes.

      La víctima fue identificada como Rolando, de 58 años. De acuerdo con la información recabada, sus familiares reportaron que no había regresado a casa durante el día, por lo que comenzaron a buscarlo.

      La búsqueda de Rolando

      En el lugar, los elementos de seguridad se entrevistaron con Maricela, de 55 años, quien informó que el fallecido era su hermano.

      Investigación en curso

      Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de Servicios Periciales llevaron a cabo el procesamiento de la escena e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.

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