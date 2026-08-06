Múzquiz inicia combate al gusano barrenador en el ganado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de prevenir nuevos brotes de gusano barrenador y fortalecer las condiciones sanitarias del hato ganadero, inició el segundo barrido de inspección y combate en las comunidades rurales de Múzquiz.

Leonel Gómez Camacho, miembro de la Unión de Ejidos del municipio de Múzquiz, informó que las labores comenzaron en el ejido Morelos como parte de la segunda etapa de este operativo sanitario.

Las brigadas comenzarán en el ejido Morelos y recorrerán 11 comunidades rurales.

Explicó que, posteriormente, las brigadas recorrerán los ejidos El Nogal, Negros Mascogos, La Cuchilla, Palaú, La Mota y El Cedral, hasta cubrir la totalidad de las comunidades rurales que son 11.

Señaló que el propósito es abarcar todas las zonas ganaderas para evitar la aparición de nuevos casos de gusano barrenador y mantener bajo control la presencia de la plaga.

El objetivo es garantizar que el ganado cumpla con las condiciones sanitarias para exportación.

Gómez Camacho indicó que estas acciones cobran especial relevancia debido a la proximidad de las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, por lo que se busca garantizar que los animales cumplan con las condiciones sanitarias requeridas.

Las acciones son cruciales ante la proximidad de exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.

Agregó que la intención es que el ganado bovino sea enviado libre de la plaga, evitando afectaciones para los productores, ganaderos y ejidatarios del municipio de Múzquiz.