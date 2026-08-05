Ciclista se pasa alto y termina lesionado

MÚZQUIZ, COAH.- Un ciudadano de 59 años resultó lesionado luego de ser impactado por un automóvil al presuntamente no respetar la señal de alto en el cruce de las calles Abelardo Menchaca y Francisco I. Madero, en el barrio El Aguacate, en Múzquiz.

Elementos del Mando Coordinado acudieron al lugar tras recibir el reporte del percance y se entrevistaron con Carlos N de 22 años, conductor de un Chevrolet Camaro modelo 2010, quien informó que circulaba de sur a norte sobre la calle Abelardo Menchaca con vía libre.

De acuerdo con su versión, el ciclista, identificado como Manuel N de 59 años, ingresó al crucero por la calle Francisco I. Madero sin respetar la señal de alto, por lo que fue impactado por el vehículo y proyectado sobre la carpeta asfáltica.

El ciclista presentó una lesión visible en la tibia de la pierna izquierda y permanecía consciente al momento de la atención. Según el reporte, reconoció que omitió el alto obligatorio.

Las autoridades informaron a ambas partes que deberán presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que un perito determine las responsabilidades legales derivadas del accidente.

El conductor del automóvil manifestó en su momento que no presentará cargos contra el adulto mayor y que ambas partes buscarán llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.