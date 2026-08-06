SAT Múzquiz ofrece atención a ciudadanos para trámites fiscales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La oficina móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó operaciones este jueves en el Centro de Gobierno de Múzquiz, donde brinda atención a ciudadanos que requieren realizar trámites fiscales sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

La oficina móvil del SAT brinda servicios fiscales en Múzquiz.

El módulo fue instalado en la planta alta del Centro de Gobierno y ofrece servicios de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación y renovación de la firma electrónica (e.firma), entre otros procedimientos.

El personal del SAT atiende en un horario de 9:00 a 15:00 horas, previa inscripción realizada a través de la Presidencia Municipal.

Para efectuar los trámites, los interesados deben presentar identificación oficial (INE) en original, CURP, una memoria USB y un correo electrónico al que tengan acceso en ese momento.

Trámites disponibles en el Centro de Gobierno de Múzquiz.

Los trámites que ofrece el SAT permiten registrar la identidad fiscal de las personas, cumplir con el pago de impuestos, emitir facturas y mantener al día sus obligaciones fiscales ante el Gobierno de México, ya sea por actividades laborales, comerciales o por la percepción de ingresos.

Cabe señalar, esta es la segunda ocasión en que la oficina móvil del SAT visita Múzquiz, como resultado de las gestiones realizadas por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y en respuesta a las solicitudes de la población.

Laura Jiménez Gutiérrez impulsa la atención fiscal en la comunidad.

Con esta jornada se busca acercar los servicios fiscales a los habitantes del municipio, quienes en muchos casos deben viajar hasta las oficinas del SAT en Sabinas o Piedras Negras para realizar este tipo de trámites.