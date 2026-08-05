Hallan sin vida a hombre en Sabinas

SABINAS, COAH.- Juan Hernández N, de 46 años de edad, fue localizado sin vida en un domicilio de la colonia Infonavit, al escapar por la puerta falsa.

Tras el reporte, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, destacados en la Región Carbonífera, acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones.

Las autoridades efectuaron el procesamiento de la escena conforme a los protocolos establecidos y recabaron los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación.

El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y los procedimientos periciales correspondientes.

Con este caso, suman 13 suicidios registrados en lo que va del presente año en la Región Carbonífera, de acuerdo con la información proporcionada.