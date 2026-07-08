Muere hombre de 64 años tras presunta agresión en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un hombre de 64 años fue localizado sin vida en su domicilio, ubicado sobre la calle Jalisco, en el fraccionamiento Santa Rosa, luego de haber sido presuntamente agredido físicamente, lo que habría derivado en un infarto.

La víctima fue identificada como José Alberto Villegas Limón, de 64 años. De manera preliminar, se informó que uno de los presuntos agresores sería un sobrino del fallecido.

La agresión y sus circunstancias

De acuerdo con versiones de vecinos, varias personas descendieron de una camioneta Ford Escape para golpear a la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

Detenciones y avances en la investigación

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que hay personas detenidas; sin embargo, las autoridades no han dado a conocer sus identidades. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.