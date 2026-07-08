Analizan instalar un segundo cine en Ciudad Acuña como parte de nueva inversión

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Ciudad Acuña mantiene expectativas de captar nuevas inversiones durante el segundo semestre del año, entre ellas un proyecto comercial que contempla la instalación de un segundo cine en la localidad.

Interés de una cadena comercial

El director de Fomento Económico, Luis Ángel Urraza, informó que una cadena comercial analiza invertir en la ciudad con un proyecto de gran escala, el cual incluiría un segundo complejo cinematográfico y contribuiría a la generación de empleos.

Beneficios para el municipio

El funcionario señaló que esta inversión representaría un beneficio para el municipio, aunque reconoció que en torno al proyecto continúan diversas especulaciones y aún no se han dado a conocer mayores detalles.

Añadió que el panorama para el cierre del año es positivo, con la posibilidad de concretar nuevas inversiones y ampliar la oferta de empleo en la ciudad.