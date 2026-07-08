Presa La Amistad permanece al 11.5% de su capacidad; lluvias no han generado aportaciones

CIUDAD ACUÑA, COAH. — La Presa La Amistad se mantiene al 11.5 por ciento de su capacidad, sin recibir aportaciones por las lluvias recientes, ya que las precipitaciones se han registrado río abajo del embalse.

El representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Ciudad Acuña, el ingeniero Ignacio Peña, informó que la presa almacena actualmente 755 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 11.5 por ciento de su capacidad total.

Detalles confirmados

Detalló que el embalse registra entradas de 13 metros cúbicos por segundo y extracciones de 18 metros cúbicos por segundo, de los cuales tres corresponden a México y 15 a Estados Unidos.

Expectativas de lluvias

El funcionario señaló que la falta de lluvias en la cuenca de aportación es cada vez más evidente. No obstante, indicó que existe un panorama favorable para finales de año y se espera que las precipitaciones permitan mejorar el almacenamiento de la presa.