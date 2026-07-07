HEB Monclova bajo verificación sanitaria tras hallazgo de pollo en mal estado

La Secretaría de Salud inició una verificación sanitaria en la tienda HEB de Monclova para revisar que el manejo de alimentos y residuos orgánicos cumpla con las normas de higiene, luego de que el establecimiento fuera sancionado al detectar decenas de piezas de pollo en estado de descomposición en uno de los contenedores.

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que se emitió una orden de verificación y personal de Regulación y Fomento Sanitario inspeccionará las áreas donde se almacenan y comercializan carnes, pollo y pescados, además de revisar los procesos de conservación, manejo y disposición de los productos.

"Ya firmamos una orden para hacer una verificación en la tienda comercial las áreas en las que manejan alimentos, para realizar una revisión completa".

El funcionario explicó que todos los alimentos perecederos deben desecharse conforme a los procedimientos establecidos para evitar riesgos sanitarios. "Estos alimentos tienen una fecha de uso y una fecha de caducidad, si no se consumen o venden a tiempo, como sucede en todas las cadenas comerciales, deben desecharse porque ya no sirven".

El funcionario consideró que el problema pudo originarse en el manejo de los residuos, ya que alguna falla del contenedor, aunada a las altas temperaturas, provocó los malos olores que dieron origen a las denuncias de los vecinos.

Mencionó que este tipo de tiendas mantiene estándares de higiene y conservación de los alimentos, por lo que evitó adelantar conclusiones hasta que concluya la inspección por parte del personal de la secretaría.