Accidente en carretera federal 57: tráiler y camioneta chocan en Arteaga

Un presunto cambio indebido de carril provocó el accidente sobre la carretera federal 57, en Arteaga. La conductora fue rescatada por bomberos y resultó sin lesiones de gravedad.

ARTEAGA, COAH.- Un choque entre un tráiler y una camioneta provocó afectaciones a la circulación sobre la carretera federal 57, a la altura del libramiento Óscar Flores Tapia, la mañana de este miércoles. La conductora de la unidad particular fue rescatada por bomberos y no presentó lesiones de consideración.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del transporte de carga presuntamente invadió el carril por el que circulaba una camioneta Hyundai, lo que ocasionó el impacto. La fuerza del choque proyectó la unidad varios metros hasta el camellón central.

Acciones de la autoridad

Tras la colisión, la conductora quedó atrapada en el interior de la camioneta, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de Arteaga realizaron maniobras para liberarla. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga la valoraron en el lugar y determinaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Impacto en la circulación

Elementos de la Policía Municipal resguardaron la zona y coordinaron el tránsito mientras se retiraban las unidades involucradas. Las maniobras para liberar la vialidad mantuvieron parcialmente bloqueado un tramo de la carretera federal 57, lo que generó largas filas de vehículos con dirección a Saltillo. La circulación fue restablecida una vez concluidos los trabajos.