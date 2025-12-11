Hombre muere tras riña afuera de bar en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– La madrugada de este jueves se registró la muerte de un hombre luego de una riña ocurrida en la salida de un bar de la localidad, incidente que movilizó a cuerpos de rescate y autoridades investigadoras.

El hecho se reportó sobre el Libramiento Emilio Mendoza Cisneros, en el cruce con la calle Tlatelolco, en la colonia Aeropuerto. Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes se entrevistaron con Alejandro Osvaldo Martínez Sepúlveda, de 33 años, empleado del bar "Checos".

Según su declaración, la riña inició entre dos mujeres, una de ellas pareja del ahora fallecido, identificado como Miguel Rivera, de 52 años. Rivera habría intervenido para detener la pelea, momento en el que un sujeto —descrito únicamente como un hombre con suéter rojo y pantalón de mezclilla— le dio un golpe en el rostro que lo dejó inconsciente en el piso. El agresor escapó inmediatamente.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron al sitio y confirmaron que Miguel Rivera ya no contaba con signos vitales. La Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales asumieron el caso e iniciaron las diligencias para localizar al responsable.