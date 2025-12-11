Aparatoso accidente en la 57 dos personas resultas heridas

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Cuerpos de auxilio se movilizaron rápidamente a esta Villa, tras registrarse un fuerte accidente sobre la carretera federal 57.

El siniestro tuvo lugar, justo a la altura del puente peatonal frente a las instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Región Carbonífera.

Los conductores involucrados fueron identificados como Edwin N y Carlos Humberto N., quienes resultaron con diversas lesiones en distintas partes del cuerpo.

Ambos fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la benemérita Cruz Roja de Sabinas, quienes posteriormente los trasladaron en ambulancia a un hospital local para una valoración médica más detallada.

El impacto fue de tal magnitud que ambos automóviles terminaron con severos daños materiales. Aunque las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas, las primeras indagatorias apuntan al exceso de velocidad y la falta de precaución como los principales factores que provocaron el choque.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el tráfico vehicular, que se vio afectado debido al incremento de la circulación en esta transitada vía durante el mes de diciembre. Su intervención fue clave para evitar nuevos percances en la zona.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que no hubo pérdidas humanas que lamentar, destacando la importancia de mantener la prudencia al volante, especialmente en temporadas de alta movilidad como la actual.