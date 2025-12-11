Nuevo incendio consume antiguo Edificio de JAAPAM en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por enésima ocasión, el edificio que albergó durante años las oficinas de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Múzquiz (JAAPAM) fue punto blanco de un incendio la noche del miércoles, generando preocupación entre los vecinos del sector.

El siniestro se registró poco después de las 22:00 horas, movilizando a elementos del cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal, quienes acudieron de inmediato para controlar las llamas.

Acciones de la autoridad

El fuego se propagó rápidamente y alcanzó un área contigua, lo que dificultó las labores de contención por parte de los apagafuegos en plena zona centro.

Cabe recordar que hace aproximadamente un mes, el mismo inmueble sufrió un incendio en la parte trasera, el cual también fue sofocado por los cuerpos de emergencia.

Sin embargo, este nuevo incidente representa el segundo en menos de 30 días, lo que ha generado inquietud en los dueños de comercios, por la recurrencia de estos hechos.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de quien o quienes han provocado estos actos, lo que sí es evidente es el riesgo que estas acciones representan para los habitantes de la zona, ya que el edificio se encuentra ubicado en un lugar habitacional, sobre la calle 5 de Mayo esquina con Hidalgo.

Detalles confirmados

Las autoridades policiacas a cargo del director de Seguridad Pública, José Ponce Sánchez, ya han sido notificadas y se espera que inicien las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.