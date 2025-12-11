En el Municipio de Sabinas Reajuste laboral en MAGNA Deja sin empleo a 126 trabajadores

SABINAS, COAH.- Un total de 126 trabajadores fueron despedidos este pasado miércoles de la empresa MAGNA, dedicada a la producción de semicomponentes y sistemas para la industria automotriz, como parte de un reajuste de personal implementado en su planta ubicada en la Región Carbonífera.

La información fue confirmada por el licenciado Carlos Carmona Méndez, Director del Centro de Conciliación Laboral en la región, quien señaló que la dependencia a su cargo supervisó el proceso para garantizar que los derechos laborales de los empleados fueran respetados en su totalidad.

Carmona Méndez detalló que los trabajadores recibieron el pago íntegro de sus prestaciones conforme a la ley, incluyendo la terminación del contrato individual de trabajo, prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo y fondos de ahorro, según corresponda a cada caso.

Detalles confirmados

El proceso de baja inició alrededor de las 10:00 de la mañana y concluyó cerca de las 16:00 horas con la entrega de prestaciones al personal del primer turno.

Posteriormente, las operaciones en la planta se reanudaron a las 18:00 horas con el ingreso del segundo turno.

Impacto en la comunidad

Entre los desempleados se encuentran personas con más de 10 años de antigüedad, así como personal de reciente ingreso, quienes fueron notificados previamente por el área de Recursos Humanos.

Hasta el momento, la empresa MAGNA no ha emitido un comunicado oficial que explique las razones detrás del reajuste de personal.