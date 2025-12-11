Accidente en Múzquiz: daños materiales en carretera estatal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un percance automovilístico registrado sobre la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta Múzquiz con Palaú, dejó únicamente daños materiales, informaron autoridades de la Dirección de Seguridad Pública.

El percance ocurrió en la carretera estatal número 20

El incidente ocurrió alrededor de las 18:37 horas, a la altura de un conocido motel, cuando automovilistas alertaron a las autoridades sobre un vehículo Nissan, color blanco con placas FLA-201-A que se había impactado contra el camellón central, invadiendo momentáneamente el carril contrario, lo que generó preocupación entre los conductores que transitaban por el lugar.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas

Al arribar al sitio, los elementos policiacos no encontraron personas lesionadas desconociendo hasta el momento la identidad de quien tripulaba el coche. Las autoridades procedieron a retirar el automóvil de la cinta asfáltica para evitar mayores contratiempos en la circulación vehicular, de esta manera, el auto fue trasladado a un corralón municipal, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Automovilistas piden mayor vigilancia y señalización en tramos de alto riesgo

Este tipo de incidentes ha generado preocupación entre los automovilistas de la región, quienes han solicitado mayor vigilancia y señalización en la carretera, especialmente en tramos considerados de alto riesgo.