Muere hombre tras volcar su "Razer" en la Presa de la Amistad

Ciudad Acuña, Coah.- Un hombre perdió la vida la noche del domingo luego de volcar el vehículo tipo "Razer" que conducía a alta velocidad en la zona de la Presa de la Amistad.

El accidente movilizó a elementos de seguridad y rescate, quienes trasladaron al conductor, identificado como Antonio, de 40 años de edad, a una unidad médica. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo, un Can-Am BRP modelo 2022, era conducido sin las medidas de seguridad necesarias, ya que el hombre no portaba cinturón de seguridad al momento del percance.

En la unidad también viajaba una joven, quien resultó gravemente herida y fue atendida por paramédicos en el lugar antes de ser trasladada a un hospital.

Autoridades locales reiteraron el llamado a la población para evitar el exceso de velocidad y usar el equipo de protección adecuado, pues este tipo de accidentes continúan registrándose en la región.