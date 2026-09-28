Vecinos de Monclova piden regular casas como salones de fiestas

Habitantes de diversas zonas residenciales de Monclova piden regular las casas y quintas particulares utilizadas como salones de fiestas en zonas residenciales de Monclova, ante las quejas registradas por ruido hasta la madrugada, vehículos que bloquean cocheras, basura y alteraciones al orden público.

Ante el incremento de casas, patios y locales que son rentados como "quintas" vecinos de diferentes sectores llaman a las autoridades a intervenir para regular estos espacios, ante la afectación de los vecinos.

Quejas por ruido y desorden en fiestas de Monclova

Armando de la Garza Gaytán, Comisionado de Turismo, señaló que el problema no son los convivios familiares durante el día, sino cuando las propiedades se convierten en puntos de reunión nocturna con actividad comercial.

Indicó que es necesario revisar la situación y aplicar la normatividad municipal, al advertir que algunos espacios dejaron de utilizarse únicamente para reuniones particulares y ahora funcionan como negocios. "Es una situación tolerada cuando los eventos son de día, pues no perjudica, sin embargo, cuando se convierten en "antros nocturnos", se vulnera la tranquilidad de los residentes", indicó.

Entre las principales quejas se encuentra la música a alto volumen durante altas horas de la madrugada, lo que afecta el descanso de niños, adultos mayores y personas que trabajan al día siguiente.

Problemas de vialidad y acumulación de basura

Los vecinos también denunciaron problemas de vialidad y estacionamiento, debido a que los asistentes ocupan calles estrechas y bloquean las cocheras de los residentes. A ello se suman reportes de riñas, acumulación de basura y consumo de alcohol en la vía pública, situaciones que alteran la tranquilidad de las zonas habitacionales.

Otra de las quejas es por el uso de propiedades en sectores residenciales, donde algunos inmuebles son rentados para fiestas sin licencias de funcionamiento, permisos de uso de suelo o medidas de Protección Civil adecuadas. De la Garza ha planteado además la necesidad de realizar un censo de estos espacios y revisar que cuenten con los permisos necesarios para desarrollar actividades comerciales.

Aclaró que no buscan impedir los convivios familiares ni la recreación, sino exigir que estas actividades se desarrollen dentro de la normatividad y sin afectar a las personas que viven en el sector.