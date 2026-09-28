Contactanos
Coahuila

Brigada Mejora acerca servicios estatales a trabajadores de Ciudad Acuña

La jornada "Brigada Mejora en tu Maquila" busca facilitar trámites y atención directamente en los centros laborales.

Por Angel Garcia - 28 septiembre, 2026 - 10:08 a.m.
Brigada Mejora acerca servicios estatales a trabajadores de Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.– El programa Mejora llevó una brigada a la empresa Elastómeros, con servicios del Gobierno estatal para facilitar trámites y brindar atención a la ciudadanía.

      La Brigada Mejora en tu Maquila busca reducir tiempos de trámites

      La jornada, denominada "Brigada Mejora en tu Maquila", busca reducir los tiempos que requieren los trabajadores para realizar diversos trámites, al acercar los servicios directamente a las empresas.

      Placeholder

      Atención especializada y descuentos para empleados

      El programa pretende llevar estas brigadas a más compañías, debido a la respuesta que han recibido por parte de las personas atendidas. Durante las jornadas también se ofrece atención especializada y algunos descuentos, con el objetivo de que los trabajadores puedan aprovechar los servicios y oportunidades disponibles.

      Placeholder

      Estrategia para facilitar el acceso a trámites

      La estrategia busca facilitar el acceso a trámites y servicios para el sector laboral, mediante jornadas que acercan la atención gubernamental a los centros de trabajo.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados