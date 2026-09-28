Brigada Mejora acerca servicios estatales a trabajadores de Ciudad Acuña
La jornada "Brigada Mejora en tu Maquila" busca facilitar trámites y atención directamente en los centros laborales.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAH.– El programa Mejora llevó una brigada a la empresa Elastómeros, con servicios del Gobierno estatal para facilitar trámites y brindar atención a la ciudadanía.
La Brigada Mejora en tu Maquila busca reducir tiempos de trámites
La jornada, denominada "Brigada Mejora en tu Maquila", busca reducir los tiempos que requieren los trabajadores para realizar diversos trámites, al acercar los servicios directamente a las empresas.
Atención especializada y descuentos para empleados
El programa pretende llevar estas brigadas a más compañías, debido a la respuesta que han recibido por parte de las personas atendidas. Durante las jornadas también se ofrece atención especializada y algunos descuentos, con el objetivo de que los trabajadores puedan aprovechar los servicios y oportunidades disponibles.
Estrategia para facilitar el acceso a trámites
La estrategia busca facilitar el acceso a trámites y servicios para el sector laboral, mediante jornadas que acercan la atención gubernamental a los centros de trabajo.