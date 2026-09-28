Familias buscan a desaparecidos en Monclova y Piedras Negras

Tras una semana de actividades de búsqueda en vida en la región Centro, el grupo de la Búsqueda Nacional en Vida concluyó este sábado la jornada y este domingo se trasladará a Piedras Negras para continuar con acciones en centros penitenciarios, de rehabilitación y espacios públicos.

Peny Ramírez, Coordinadora de Logística de la Búsqueda Nacional en Vida, indicó que las familias llegaron a la región desde el 20 de septiembre y a partir del día 21 iniciaron las actividades públicas en Monclova y municipios de la región como Frontera y San Buenaventura.

Durante la jornada, los buscadores acudieron a centros de rehabilitación y penitenciarios, además de realizar actos de visibilización de las personas desaparecidas.

Ramírez informó que en la Región Centro se obtuvieron 30 posibles positivos, casos que serán documentados y que podrían abrir nuevas líneas de investigación para avanzar hacia la localización de personas desaparecidas.

A estos resultados se sumaron tres nuevos casos, luego de que personas se reportaran a sí mismas como desaparecidas o informaran sobre familiares cuya desaparición no había sido denunciada formalmente.

Este domingo, un grupo de aproximadamente 40 buscadores se trasladará a Piedras Negras, donde se incorporarán familias y personas que no pudieron participar en las actividades realizadas en Monclova.

En la zona fronteriza colocarán el Árbol de la Memoria, además de ingresar al Centro Penitenciario de Piedras Negras y realizar búsquedas al interior de los centros de rehabilitación.

Señaló que, aunque concluye esta etapa de búsqueda, el trabajo continuará mediante los colectivos locales, debido a que en las jornadas también se identificaron nuevos puntos de interés y necesidades de búsqueda.

"Las búsquedas no se agotan de una manera tan sencilla o en dos semanas. Es un trabajo largo y extenuante que esperamos poder seguir sosteniendo en el tiempo".

La Búsqueda Nacional en Vida comenzó en 2009 y ha recorrido distintos estados del país. De acuerdo con Ramírez, durante estos años han logrado localizar con vida a 10 personas, principalmente en centros penitenciarios.

"La esperanza es la que los mueve y, sobre todo, la esperanza que nos hace recorrer el país entero", afirmó.