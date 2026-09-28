Carlos Villarreal entrega obras en Monclova: más de 3 millones de pesos invertidos

Como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, el alcalde Carlos Villarreal realizó la entrega, arranque y supervisión de obras por una inversión superior a los 3 millones de pesos en distintos sectores de la ciudad, en trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez.

Entre las obras entregadas, se encuentran la rehabilitación de la cancha de la colonia Pedregal de San Ángel y el recarpeteo de la calle 45 en la colonia Valle de San Miguel, acciones que mejoran los espacios de convivencia y las condiciones de movilidad para las familias de estos sectores. Asimismo, se dio seguimiento a la rehabilitación de la Plaza Obrera Sur, proyecto que se realiza a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Obras supervisadas por el alcalde

En cuanto a las obras supervisadas, el alcalde recorrió los trabajos del techo estructural de la Escuela Primaria Nueva Almadén en la colonia Ramos Arizpe, donde se invierten más de 3.4 millones de pesos, así como la construcción de la Capilla de Velación, proyecto solicitado por el Sindicato de Burócratas Municipales y ejecutado a través de la Dirección de Pensiones de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el avance de estas obras es resultado del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, y señaló que esta coordinación continuará para concretar nuevos proyectos durante 2027.

"Vamos a seguir trabajando en equipo para que Monclova continúe avanzando y que cada vez sean más las familias beneficiadas con obras y mejores servicios", señaló el alcalde.

Compromiso del gobierno municipal

El gobierno municipal refrendó su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobierno del estado, la iniciativa privada y la ciudadanía para impulsar más obras y proyectos que fortalezcan la infraestructura y el desarrollo de Monclova.