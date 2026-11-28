CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una persona del sexo masculino fue localizada sin vida durante las primeras horas del día en la plaza Benjamín Canales, en el centro de Ciudad Acuña.

El reporte se generó luego de que la persona fuera encontrada a un costado de los baños públicos del lugar.

De acuerdo con la información disponible, se trataría de un hombre que no contaba con un hogar. Hasta el momento, las autoridades no han establecido su identidad.

Las instancias correspondientes ya realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.