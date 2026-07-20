Howmet abre vacantes y reactiva oportunidades de empleo en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La empresa Howmet abrió vacantes como parte de una jornada de contratación que marca la reactivación de oportunidades laborales para la población en busca de empleo en Ciudad Acuña.

La jornada de contratación busca reactivar el empleo en Ciudad Acuña.

La coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, Carmen Márquez, señaló que estas jornadas representan un beneficio para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Asimismo, hizo un llamado a las empresas de la región para que registren y oferten las vacantes disponibles, con el propósito de ampliar las opciones de empleo para la ciudadanía.

Carmen Márquez hace un llamado a empresas para ofrecer más vacantes.

Indicó que se espera la incorporación de más empresas a estas jornadas, a fin de fortalecer la oferta laboral en el municipio.