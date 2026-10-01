Howmet Aerospace ofrece 45 vacantes durante jornada de empleo en Acuña
La empresa realizó una jornada de contratación en el centro de la ciudad en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAH. — La empresa Howmet Aerospace ofreció 45 vacantes durante una jornada de contratación realizada en el centro de la ciudad, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE).
Jornada de contratación en Ciudad Acuña
Carmen Márquez, coordinadora regional del SNE, señaló que estas oportunidades laborales deben ser aprovechadas por quienes buscan incorporarse a un empleo.
Importancia de las vacantes ofrecidas
Destacó que las empresas y la dependencia estatal han trabajado de manera coordinada para ampliar la oferta de vacantes en la ciudad.
Márquez indicó que el empleo ha comenzado a mejorar en Acuña y que esto se refleja en el número de contrataciones realizadas por algunas empresas.