¡Villa Unión se luce en el folclor! "Raíces de mi Tierra" gana el regional

VILLA UNIÓN, COAH.- El talento y la dedicación de los integrantes del Ballet Folklórico "Raíces de mi Tierra" dieron frutos al conseguir el primer lugar en la etapa regional del Programa Estatal de Talentos "Vive Libre Sin Drogas".

La agrupación, dirigida por la coordinadora Alejandra Bautista, destacó durante la competencia regional con una presentación que permitió mostrar el talento artístico de sus integrantes y parte de las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de Villa Unión.

El resultado fue recibido con entusiasmo por familiares y personas cercanas a los participantes, quienes han acompañado el trabajo y los ensayos que hay detrás de cada presentación. El triunfo también representa una oportunidad para que el municipio tenga presencia en una competencia de alcance estatal.

El programa "Vive Libre Sin Drogas", impulsado por el Sistema DIF Coahuila, busca utilizar actividades artísticas, culturales y de convivencia como alternativas para promover estilos de vida saludables y mantener a niñas, niños, jóvenes y adultos alejados de las adicciones.

Con el campeonato regional obtenido, "Raíces de mi Tierra" consiguió su pase a la gran final estatal, que tendrá como sede la ciudad de Saltillo, donde nuevamente tendrá la oportunidad de mostrar su trabajo y representar a Villa Unión ante agrupaciones de distintas partes de Coahuila.

Más allá del resultado, la participación de los bailarines representa también un reconocimiento al esfuerzo que realizan quienes mantienen vivas las expresiones del folclor, especialmente entre las nuevas generaciones que encuentran en la danza un espacio para aprender, convivir y desarrollar disciplina.

El primer lugar regional deja ahora al ballet con un nuevo reto por delante: prepararse para la final estatal y buscar nuevamente destacar, llevando consigo el nombre de Villa Unión y el trabajo de quienes forman parte de "Raíces de mi Tierra".