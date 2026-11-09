Reportan humedad en viviendas nuevas

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Las recientes lluvias dejaron al descubierto problemas de humedad en algunas viviendas de reciente construcción en Ciudad Acuña, situación que generó inconformidad entre sus propietarios.

Los vecinos manifestaron su descontento debido a que adquirieron las casas recientemente y deberán pagarlas durante varios años, por lo que consideran preocupante enfrentar este tipo de problemas.

Problemas de Humedad en Viviendas Nuevas

La humedad ha sido la principal afectación reportada. Como alternativa, se recomienda la aplicación de pintura con sellador, aunque el gasto debe ser cubierto por los propios propietarios.

Preocupaciones por la Temporada de Lluvias

Hasta el momento, la situación no ha empeorado; sin embargo, existe preocupación ante la continuidad de la temporada de lluvias y la posibilidad de que las afectaciones aumenten.