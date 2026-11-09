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Coahuila

Acumulan lluvias, más de dos pulgadas

Las lluvias dejaron 2.5 pulgadas de agua en la zona urbana, afectando la circulación y la asistencia escolar.

Por Ángel García - 09 noviembre, 2026 - 12:34 p.m.
Las lluvias recientes provocaron complicaciones en distintas vialidades de Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coah.- Las lluvias registradas en Ciudad Acuña dejaron una acumulación aproximada de 2.5 pulgadas de agua en la zona urbana, lo que provocó complicaciones en distintas vialidades, principalmente en el sector centro.

      Impacto en la Circulación

      La acumulación de agua en las calles generó afectaciones a la circulación, luego de las precipitaciones registradas durante los últimos días.

      Efecto en la Asistencia Escolar

      Además, las lluvias que continuaron durante el inicio de la semana coincidieron con una reducción en la asistencia de estudiantes a los planteles educativos.

      Se espera que las precipitaciones se alejen de la región; sin embargo, podrían regresar durante el fin de semana, por lo que la temporada de lluvias se mantiene activa.

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