ICATEC imparte curso sobre preparación de pavos en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el propósito de impulsar el autoempleo y ofrecer nuevas oportunidades económicas, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) impartió un curso sobre la preparación de pavos, dirigido principalmente a mujeres que buscan obtener un ingreso extra durante la temporada decembrina.

El coordinador del ICATEC, Omar Mellado, explicó que el curso cuenta con un costo especial para personas que recientemente perdieron su empleo, como una forma de apoyo en momentos difíciles.

"Estamos brindando esta capacitación porque se aproxima una temporada en la que tanto en Estados Unidos como en México se consume mucho pavo. Es una oportunidad para que las participantes generen recursos desde sus hogares", comentó Mellado.

Agregó que aún hay espacios disponibles y que se espera abrir más grupos ante la buena respuesta de la comunidad. "Queremos seguir beneficiando a más familias, ofreciendo una nueva manera de obtener ingresos", puntualizó.