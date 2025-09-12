Polémica por mercancía robada en tienda BAIMA

Evelyn Ledezma y Roberto García, señalados como la empleada y un allegado, de la tienda de artículos chinos BAIMA —que se incendió el pasado lunes—, fueron exhibidos en redes sociales tras ser acusados de sustraer mercancía del establecimiento siniestrado para después ofrecerla en grupos de ventas de Facebook.

Ambos habrían ingresado al local forzando una puerta e incluso a través de un boquete, situación que generó tensión en el lugar. La irrupción derivó en la llegada de la Policía Municipal, que procedió a detenerlos de manera preventiva.

De acuerdo con publicaciones que circulan en internet, entre los artículos puestos a la venta destacan productos pequeños como brochas para maquillar, sartenes, perfumes y otros objetos que habrían quedado en medio de los restos calcinados del negocio.

Tras las acusaciones, Evelyn Ledezma salió en su defensa mediante comentarios en redes sociales, asegurando que no es ladrona.

Usuarios que dijeron haber sido clientes de la tienda recordaron que la joven siempre los atendía con amabilidad, mientras que otros criticaron el hecho de comercializar mercancía de la tienda, haciendo suposiciones de si se trata de mercancía sustraída o obtenida de manera honrada.