Avance del 85% en la instalación de la Planta Dual en Monclova

La empresa Dual registra un avance del 85 por ciento en la instalación de su planta, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien adelantó que octubre y noviembre serán meses clave para Monclova, con nuevas inversiones, entre ellas una automotriz de origen coreano.

El edil detalló que Dual ya genera 100 empleos, con posibilidad de ampliar a un segundo turno según los contratos que se concreten, lo que le permitiría alcanzar 400 plazas en noviembre. La planta, ubicada en una nave de 15 mil metros cuadrados, tiene capacidad para albergar hasta 2 mil trabajadores.

"Va para bien el tema de Dual, avanzan día con día, y están viendo una segunda etapa que complementará su modelo de negocios internacional", señaló Villarreal Pérez.

Inversiones en puerta

El alcalde confirmó que una empresa automotriz coreana se instalará en Monclova, tras recibir estímulos fiscales estatales y municipales. Su anuncio oficial se prevé entre finales de octubre y principios de noviembre, con miras a arrancar operaciones en abril o mayo de 2026.

Asimismo, dijo que junto al secretario de Economía sostuvieron una jornada de más de 10 horas con cinco empresarios locales, nacionales e internacionales, revisando proyectos avanzados que podrían cristalizarse en 2026.

"El tema de la incertidumbre arancelaria generó retrasos, pero los mercados comienzan a estabilizarse. Si hubiéramos arrancado a principios de año, hoy estaríamos hablando de entre 3 mil y 5 mil empleos. Aun así, el cierre de 2025 pinta positivo", comentó.

Señales de confianza

Villarreal Pérez recalcó la importancia de enviar mensajes de confianza a los inversionistas, particularmente mientras se mantiene la expectativa por la situación de AHMSA.

"Tenemos que seguir unidos, trabajar de manera coordinada y tender todos los puentes posibles para atraer más empleos que fortalezcan a nuestras familias", expresó.

El alcalde concluyó que los próximos meses serán determinantes: "Octubre y noviembre traerán anuncios, arranques y entregas de inversiones que beneficiarán a todas las familias. Viene un cierre de año positivo, y un 2026 aún más alentador, con 6 proyectos más que se revisarán próximamente con el secretario de economía".