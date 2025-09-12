Monclova se suma al Programa de Salud Popular para mejorar acceso a la salud

Para cumplir con el compromiso de mejorar el acceso al servicio de salud, Monclova se suma al Gran Programa de Salud Popular, impulsado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas. El alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, encabezó la entrega de la Tarjeta de Salud Popular en apoyo a grupos vulnerables como adultos mayores de 70 años, personas con discapacidad y a ciudadanos que no cuentan con acceso a seguridad social.

Con la Tarjeta de Salud Popular, los beneficiarios pueden acceder a servicios en los centros de salud del estado de manera gratuita. El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Faustino Aguilar Arocha, señaló que entre los beneficios de la tarjeta se encuentran el acceso a consultas médicas generales, estudios básicos de laboratorio y cirugías para adultos mayores y personas sin seguridad social, lo que representa un importante apoyo para la economía familiar y la atención temprana de enfermedades.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado y destacó que este tipo de acciones son clave para asegurar que los servicios de salud lleguen a todos los ciudadanos, especialmente a quienes más lo necesitan.

"Con estas tarjetas estamos acercando servicios médicos a quienes más lo necesitan, porque en Monclova la salud de nuestra gente es prioridad. Agradecemos al Gobernador Manolo Jiménez por impulsar políticas públicas que ponen en el centro a las personas y que fortalecen la atención médica en cada municipio", expresó.

En el evento estuvieron presentes: el director de Salud, Luis Ernesto Villarreal; el regidor Max Elguezabal; la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, y la coordinadora de Mejora en Monclova, Esra Cavazos.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para garantizar que ningún ciudadano quede sin atención médica, avanzando hacia un modelo de salud más justo y accesible.