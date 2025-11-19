ICOJUVE refuerza trabajo con escuelas para atender problemáticas juveniles en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.— El Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) intensificó su acercamiento con planteles educativos de distintos niveles con el fin de diseñar y fortalecer programas dirigidos a la población juvenil de la región.

¿Qué ocurrió?

Armando Regalado, responsable del instituto en Acuña, explicó que la dependencia estatal trabaja de forma coordinada con escuelas para atender problemáticas que han aumentado en los últimos años, como adicciones y embarazos no deseados, además de otras necesidades expresadas por estudiantes y docentes.

Señaló que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez es mantener una labor cercana y preventiva que permita "blindar" a la juventud coahuilense. Agregó que, siguiendo las indicaciones del director estatal del ICOJUVE, Iván Terashima, continúan recorriendo instituciones para escuchar inquietudes y avanzar en la preparación de proyectos que beneficien directamente a las y los jóvenes.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Regalado afirmó que este trabajo se mantendrá de manera permanente para impulsar oportunidades de desarrollo y fortalecer la colaboración con el sector educativo.