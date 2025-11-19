Manolo Jiménez entrega boulevard Jesús María Ramón en Acuña; inversión de 255 mdp

Ciudad Acuña, Coahuila.— El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega del boulevard Jesús María Ramón, obra que representó una inversión de 255 millones de pesos y que, aseguró, será clave para impulsar el comercio y la movilidad en la región.

¿Qué ocurrió?

El mandatario destacó que se trata de una de las obras de mayor esfuerzo en el estado, diseñada para soportar el tránsito de vehículos de carga pesada y canalizarlos directamente hacia el puente internacional Acuña–Del Río, con el objetivo de agilizar el flujo logístico y reducir afectaciones en la mancha urbana.

Jiménez adelantó que para 2026 su administración presentará proyectos de infraestructura "con una inversión sin precedentes" en todas las regiones de Coahuila, orientados a fortalecer el desarrollo económico y mejorar la conectividad.

"Vamos a seguir trabajando por todo Coahuila; cada inversión está pensada para impulsar a cada región y mejorar en todos los aspectos", señaló durante la entrega de la nueva vialidad.

¿Cuál es el impacto de la obra?

El boulevard se suma al paquete de obras que el Gobierno Estatal ha puesto en marcha para reforzar la competitividad fronteriza y atender las necesidades del sector productivo de Acuña.