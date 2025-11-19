La Fiscalía cateó un inmueble en La Sarabia: dos detenidos y menores resguardados

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante un operativo realizado en la colonia Sarabia, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, en cumplimiento de una orden de cateo.

¿Qué ocurrió?

En el lugar también se encontraban dos menores de edad, quienes fueron puestos bajo resguardo por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), conforme a los protocolos establecidos por la ley.

El cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Mineros y Nevada, donde participaron fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Los detenidos fueron identificados como Selene N., de 31 años, y Martín N., de 35 años, quienes fueron arrestados en el interior del domicilio.

Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Delegación Carbonífera, confirmó la detención de los individuos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Aunque se mencionó el decomiso de sustancias ilícitas (metanfetamina), el funcionario no precisó la cantidad de narcóticos asegurados durante el operativo.

Este cateo representa el número 48 en lo que va del año en los municipios que conforman la Región Carbonífera, como parte de las acciones emprendidas por las autoridades para combatir el crimen organizado y proteger la salud pública.

Las diligencias forman parte de una estrategia integral de investigación y seguridad.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que los menores permanecen bajo resguardo institucional.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar la responsabilidad de los implicados y el posible vínculo con actividades delictivas.