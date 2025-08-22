Amparos de Hermanos en Caso de Violencia en Colonia Independencia Norte

En el caso que ha sacudido a la colonia Independencia Norte en Castaños, donde un conflicto vecinal derivó en una violenta cadena de agresiones y un homicidio, dos hermanos promovieron amparos para evitar ser detenidos, mientras el resto de su familia permanece en prisión preventiva.

De acuerdo con los registros judiciales, Karen "N" y Juan Pablo "N" (hijo), hermanos del principal implicado en el homicidio, Elian "N", presentaron demandas de amparo el pasado 20 de agosto ante la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova.

En el expediente 654/2025, Juan Pablo "N" solicitó protección contra orden de aprehensión, detención, comparecencia u arresto, y la jueza admitió el amparo y le concedió la suspensión provisional. Por su parte, Karen "N", bajo el número de expediente 653/2025, reclamó el acceso a la carpeta de investigación y que no se le privara de la libertad sin conocer los cargos. Aunque su demanda fue admitida, no se le otorgó la suspensión provisional.

La audiencia incidental para ambos casos fue programada para el 28 de agosto de 2025, en la cual se determinará si se les concede la suspensión definitiva y continúan bajo protección judicial o no.

EL RESTO DE LA FAMILIA, YA EN PRISIÓN

Mientras tanto, sus padres, Juan Pablo "N" (padre) y Marisela "N", así como su hermano Justin Jared "N", ya se encuentran recluidos en el C4, tras ser presentados ante el juez de control acusados de tentativa de homicidio y lesiones dolosas, respectivamente. El cuarto miembro de la familia detenido, Elian "N", fue vinculado previamente a proceso por el homicidio de Luis Fernando Escobedo Calvillo, ocurrido el 9 de agosto.

El conflicto se remonta al 3 de agosto, cuando según testimonios, Juan Pablo (padre), bajo los efectos del alcohol, acudió a la casa de sus vecinos para enfrentar a un familiar del dueño. Armado con un cuchillo, intentó agredirlo a la altura del cuello, iniciando así una pelea que involucró a sus hijos y a su esposa. La violencia escaló al punto de que golpearon a varios integrantes de la familia vecina y continuaron el hostigamiento incluso después de que interviniera la policía.

La tragedia culminó una semana después, cuando en una nueva riña vecinal, Luis Fernando fue apuñalado y perdió la vida, presuntamente a manos de Elían. Este hecho provocó la reacción de las autoridades y desató una serie de órdenes de aprehensión contra toda la familia involucrada.

MÁS VÍCTIMAS.

Cada uno de los integrantes de la familia agredió a distintas personas del resto de la vida y se ha dado a conocer que una de las víctimas fue golpeado en la cabeza con un bate, lo que lo llevó a estar en estado de gravedad.

EL CASO QUE EXPONE UNA FRACTURA SOCIAL

El caso evidencia cómo una disputa vecinal mal atendida, combinada con el uso de violencia y una actitud vengativa, puede escalar a consecuencias trágicas que afectan a núcleos familiares enteros. La comunidad observa con incredulidad cómo una familia completa enfrenta procesos judiciales por una serie de agresiones que culminaron en un asesinato.

Las investigaciones continúan abiertas, y ahora las miradas están puestas en las resoluciones de los amparos promovidos por Karen y Juan Pablo (hijo), los únicos miembros de la familia que aún permanecen libres... por ahora.