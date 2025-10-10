IEEA implementa espacios comunitarios para educación básica en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Para acercar la educación básica a quienes no han podido concluir sus estudios, el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) ha implementado espacios comunitarios de estudio en diversas colonias del municipio.

Según explicó Brenda Martínez, coordinadora del IEEA, estos grupos fueron diseñados para facilitar el acceso a la educación en zonas donde existe una mayor concentración de personas interesadas, evitando así largos desplazamientos.

"Estamos tocando puertas, buscando a más personas que deseen terminar su primaria o secundaria. Es una instrucción del gobernador seguir trabajando fuerte en este programa que es totalmente gratuito", afirmó Martínez.

Los grupos están conformados por personas de distintas edades, incluyendo adultos mayores que ven en este esfuerzo una segunda oportunidad para continuar su formación académica.

El programa continúa su expansión por la ciudad, con el objetivo de integrar a más estudiantes y brindarles herramientas para mejorar su calidad de vida.