Inseguridad en Allende: Ciudadanos Demandan Transparencia y Rendición de Cuentas

ALLENDE, COAHUILA. – Aunque en los últimos meses no se han reportado incidentes significativos de inseguridad en el municipio de Allende, ciudadanos manifiestan su preocupación ante la falta de información clara y oportuna sobre las acciones de seguridad implementadas por las autoridades locales.

La percepción de inseguridad persiste entre la población debido a la escasa comunicación sobre los operativos y estrategias de prevención, lo que genera incertidumbre en torno a la efectividad de las medidas adoptadas.

Vecinos del municipio subrayan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en temas de seguridad, señalando que conocer los avances y resultados de las acciones implementadas es fundamental para generar confianza y tranquilidad en la comunidad.